Lucifer 6 a rischio? “Colpa” del contratto di Tom Ellis | e scoppia la polemica

Lucifer 6 potrebbe non essere più una certezza. Se nelle scorse settimane sembrava ormai chiaro che Netflix fosse vicina a produrre un sesta stagione, adesso spuntano nuove ipotesi che gettano ombre sul caso.Stando a quanto scrive TV Line, Tom Ellis avrebbe rifiutato alcune clausole nell'offerta della Warner Bros., che prevede l'estensione del suo contratto ben oltre il quinto ciclo di episodi, previsto per quest'anno ma di cui ancora non si hanno notizie su una data di pubblicazione. Diverse fonti avrebbero rivelato che le trattative tra l'attore e lo studio sono in fase di stallo poiché il protagonista di Lucifer non ha accettato i termini proposti dalla Warner.L'indiscrezione di TV Line, però, risulta poco coerente con le dichiarazione di qualche settimana fa, in cui si annunciava la conferma nel contratto della star. Inoltre, i due co-showrunner, Joe ...

L'ottimismo di Warner Bros e Netflix sembrava aver aperto le porte ad un rinnovo di Lucifer, ma a quanto pare il protagonista Tom Ellis avrebbe sollevato diversi problemi riguardo al compenso previsto ...

Lucifer 6 stagione a rischio? Risale allo scorso 14 febbraio la notizia che Netflix era interessato a commissionare una sesta stagione di Lucifer, la serie che hanno salvato dal baratro della ...

