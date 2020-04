Dà fuoco a un homeless e poi scappa in bicicletta

Leggi su ilgiornale

(Di venerdì 17 aprile 2020) Pina Francone L'orrore a Santa Ana, in California, dove un folle di 64 anni ha cosparso di benzina unche stava dormendo per strada Ha avvicinato unche stava dormendo seduto per terra su un marciapede, gli ha gettato addosso della benzina e gli ha dato. L’orrore si è verificato in California, nella città di Santa Ana: la sequenza scioccante è stata ripresa da una telecamera di sicurezza di un circuito di videosorveglianza di un’attività commerciale. E grazie alle immagini registrate le forze dell’ordine dello Stato dell’oro e del sole sono riuscite a rintracciare e ad arrestare il folle. Ma facciamo un passo indietro. A pubblicare un estratto del video choc in questione ci ha pensato il britannico Daily Mail: si tratta di un girato della lunghezza di 20 secondi da brividi in cui, in una giornata ...