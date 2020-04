Cassazione | “Non credenti hanno stessi diritti dei credenti” Accolto ricorso contro il

Leggi su ilfattoquotidiano

(Di venerdì 17 aprile 2020) Non credere è come credere, isono gli. Lo ha stabilito la: atei e agnosticilo “stesso diritto paritario dei fedeli delle diverse religioni di professare il loro credo ‘negativò” ed è “vietato discriminarli nella professione di tale pensiero” del quale possono fare “libera propaganda”. L’unico limite per la– valido sia per iche per i non– è quello di non offendere “la fede altrui”. Vienecosì ildell’Unione atei agnostici razionalistiil Comune di Verona che gli aveva negato di affiggere manifesti. L’episodio si riferisce a quando l’amministrazione guidata dal sindaco di centrodestra, Federico Sboarina, aveva impedito l’affissione di dieci manifesti dell’Uaar ...