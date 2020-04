Valentina Autiero non si piace più | Tormenti fuori Uomini e Donne

(Di giovedì 16 aprile 2020) Valentiafa una confessione pubblica e ammette di nonrsi più? La dama del trono over dirimpiange la forma fisica di un tempo, sfogandosi su Instagram. Dopo oltre un mese di sospensione,tonerà in onda con un nuovo format tutto incentrato sulla ‘parola’ e sulla scrittura. Tuttavia … L'articolonon sipiùproviene da www.meteoweek.com.

Ma tutti i protagonisti del trono over non hanno rinunciato al contatto, almeno virtuale, col loro pubblico affezionato. Tra le dame più seguite del trono over di Uomini e Donne c’è Valentina Autiero.Tra le dame più amate del trono over c’è sempre Valentina Autiero. La sua schiettezza più volte mostrata nello studio di Uomini e Donne, la rendono tra le preferite del pubblico. Dopo essersi proposta ...