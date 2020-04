Morti e devastazione in USA | oltre 100 tornado in 2 giorni nel Sud del Paese | decine di

Leggi su meteoweb.eu

(Di giovedì 16 aprile 2020) Secondo il Servizio Meteorologico Nazionale statunitense,100hanno colpito in 2il Sud degli USA, provocando la morte di30 persone. L’agenzia del governo federale ha registrato 105 tracce, per un totale di1.270 km. La tempesta di maggiore intensità è stata unEF-4 che è rimasto a terra per quasi 109 km, causando 7nel sudest del Mississippi. L’Alabama ha registrato un record di 21a partire dalla domenica di Pasqua. Altri 20 sono stati confermati nella vicina Georgia, dove 8 persone hanno perso la vita. Seihanno provocato numerosi danni in Texas e 2 in Maryland.L'articoloin USA:100in 2nel Sud deldi vittime Meteo Web.