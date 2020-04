È morto Maurizio Nazzaro | fratello di Gianni | partecipò a Sanremo con “Per curiosità”

Leggi su fanpage

(Di giovedì 16 aprile 2020), storico cantante napoletano èa Martina Franca, dove si era trasferito anni fa. Il cantante aveva 6o anni ed era malato di tumore al cervello, come scrive Il Mattino, che riporta come l'uomo sia anche stato sottoposto al tampone per il coronavirus risultando negativo. Partecipò al festival dicol nome d'arteDella Rosa.