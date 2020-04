fattoquotidiano : DIBATTITO SURREALE I paletti possono essere inseriti dopo e i risparmi sono irrisori [di Carlo Di Foggia]… - lucianonobili : Su #Mes e Europa il dibattito è inquinato da anni dalle menzogne identiche e irresponsabili di #Salvini, #Meloni e… - Affaritaliani : Dibattito surreale sulla 'fase 2' Emergono le fragilità dell'Italia - rizzo704 : RT @monacelt: Surreale dibattito su Mes vs Coronabond. Che sono la stessa cosa. Ma con i Coronabond l’Italia ha ben altro in mente. Mie rig… - Snoopy16466 : RT @fattoquotidiano: DIBATTITO SURREALE I paletti possono essere inseriti dopo e i risparmi sono irrisori [di Carlo Di Foggia] #FattoQuotid… -

Ultime Notizie dalla rete : Dibattito surreale

Affaritaliani.it

Ma la frattura nella maggioranza continua a fare rumore. Patuanelli sul Mes: “Il no è definitivo“ “Un dibattito surreale su qualcosa che non esiste“: così Stefano Patuanelli ha definito la querelle ...Intervistato da Agorà su Rai3, ha prima detto di “non voler alimentare un dibattito surreale”, proprio come chiesto dal premier, poi ha ripetuto che per il suo partito lo strada rimane impraticabile. ...