Sondaggio Ipsos | è Conte il leader più apprezzato in emergenza Coronavirus

Leggi su tpi

(Di mercoledì 15 aprile 2020) C’è fiducia e apprezzamento da parte degli italiani per quanto riguarda l’operato del governo nella gestione dell’, anche se i cittadini ritengono che le Regioni abbiano agito in modo più efficacie rispetto all’esecutivo centrale. E’ quanto emerge dall’ultimoi cui dati sono stati mostrati nel corso dell’ultima puntata di DiMartedì, andata in onda il 14 aprile come sempre su La7. Nello specifico, tra i quesiti deluno relativo alla validità delle misure messe in campo dal governoper fermare la corsa dei contagi da Covid-19, al quale il 70 per cento degli intervistati ha risposto affermativamente, mentre il 26 per cento ha ritenuto inappropriate le misure di contrasto al. E, come anticipato, gli italiani hanno ritenuto più efficaci le azioni dei ...