Il lockdown non esiste più Clamoroso Luca Zaia | spazza via l' ultima menzogna

Leggi su liberoquotidiano

(Di mercoledì 15 aprile 2020) Il governo non parla chiaramente? Ancora una volta, a farlo, ci pensa, il governatore del Veneto inizialmente colpito durissimo dal coronavirus e ad oggi miglior esempio in termini di contenimento e ripartenza. Il governatore leghista è stufo delle balle del governo, dei giri di parole, delle verità non dette, ed intervistato dal Corriere della Sera parte in quarta: "La fase 2? C'è già. Ma non l'abbiamo decisa noi. Possiamo essere d'accordo, ma l'ha decisa il governo. A noi spetta il compito di tutelare la salute dei cittadini. E di preparare la ripartenza".si riferisce al fatto cha ha deciso in autonomia una serie di riaperture e concessioni, dunque aggiunge: "Il Veneto è responsabile e assolutamente rispettoso delle regole. E al punto numero 1, da parte nostra, c' è la salute dei cittadini. Senza dubbi né fughe in ...