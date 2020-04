Coronavirus | raffiche di perquisizioni e sequestri al Trivulzio e in altre Rsa

(Di martedì 14 aprile 2020) Raffica dial Pio Albergoe inimportanti Rsa del Milanese. L'inchiesta della procura di Milano sulle morti sospette avvenute nella storica casa di riposo della città e nelleresidenze socio-assistenziali dell'hinterland nelle fasi più acute dell'emergenzamuove i suoi primi passi: dopo le prime iscrizioni nel registro degli indagati, oggi è scattato il blitz della Guardia di Finanza che si è presentata nelle sedi del Pat, dell'istituto Sacra Famiglia di Cesano Boscone e inRsa della città metropolitana per acquisire documenti cartacei e digitali (cartelle cliniche dei pazienti deceduti e i protocolli organizzativi delle varie strutture) che potrebbero rivelarsi utili per lo sviluppo delle indagini.Duplice l'obiettivo dell'operazione che, alla luce dell'ingente quantitativo di ...

