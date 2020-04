Caldoro | “Bisogna riaprire | niente tasse e 1 000 euro a tutti”

Leggi su anteprima24

(Di martedì 14 aprile 2020) Tempo di lettura: < 1 minuto“Ripartire in sicurezza, vuole dire due cose: soldi in tasca a cittadini e imprese e via libera alle attività possibili garantendo salute ai lavoratori”. Lo ha dichiarato Stefano, capo della opposizione di centrodestra in Consiglio regionale della Campania. “Per ripartire in sicurezza – ha proseguito– bisogna garantire, immediatamente, soldi in tasca a cittadini e imprese, quelli annunciati dal Governo e dalla Regione ed adesso bisogna assicurare almeno 1000a chi ha più bisogno”. Perdevono ripartire alcune attività: “Non si capisce perché solo in Campania è vietata la consegna del cibo a domicilio, solo qui si impedisce a pizzerie, ristornati e pasticcerie di lavorare, adesso è vietato anche alle librerie ed alle cartolerie. Bisogna ...