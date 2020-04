Agcom ordina la sospensione dei programmi tv di Adriano Panzironi | “Sottovaluta i rischi

Leggi su ilfattoquotidiano

(Di martedì 14 aprile 2020) L’Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni “hato laper un periodo di sei mesi” deidi, in particolare il format ‘Il cerca salute‘ e lo speciale ‘Quello che non vi hanno detto sul Corona-virus‘ in onda sui canali 880 Sat e 61 del digitale terrestre. La decisione è l’esito di due istruttorie avviate dall’“in cui si è accertata neicon la partecipazione dila violazione delle disposizioni che impongono il rispetto della salute pubblica e vietano di indurre comportamenti che possano metterla in pericolo“, come si legge in una nota. “In particolare, neioggetto delle decisioni dell’Autorità è stata accertata la diffusione di contenuti, commerciali e non, potenzialmente suscettibili di porre in ...