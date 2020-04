Addio a Patricia Millardet | muore lo storico volto di “La Piovra”

Leggi su thesocialpost

(Di martedì 14 aprile 2020) La notizia è di queste ore,è morta nel giorno di lunedì 13 aprile. Attrice di origini francesi, ma ormai di adozione italiana, deve la sua popolarità alla serie di successo La Piovra. La, nota al grande pubblico italiano per il ruolo della coraggiosa ed incorruttibile Silvia Conti, aveva da poco compiuto 63 anni, lo scorso 24 marzo. La morte diè morta nel pomeriggio di lunedì in albis, presso l’ospedale San Camillo di Roma, da quanto si apprende dal sito Rai News, il decesso è sopraggiunto in seguito ad una crisi cardiaca. Nata in Aquitania Mont-de-Marsan, lasi è trasferita in Italia negli anni ’80, e da allora ne ha fatto la sua casa. Per anni ha vissuto sull’Appia Antica per poi trasferirsi a Castel Gandolfo. La ...