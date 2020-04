Ultime Notizie Roma del 13-04-2020 ore 20 | 10

Leggi su romadailynews

(Di lunedì 13 aprile 2020)dailynews radiogiornale Buonasera dalla redazione in studio Giuliano Ferrigno Spaziali in forma coronavirus il bilancio di oggi nelle24 ore sono morte altre 576 persone in totale dei decessi supera i 20 mila i dati comunicati della protezione civile in quel lunedì di Pasquetta Purtroppo non sono buoni come quelli di Pasqua oltre al dato delle vittime che purtroppo torna a salire dopo essere stato ieri pari a 431 morti torna a crescere anche quello delle persone ricoverate con sintomi 28023 176 in più di ieri festa per fortuna continua il calo dei ricoverati i più bravi quindi terapia intensiva 83 in meno di ieri l’aumento di malati Ovvero le faccio naturalmente è positivo 70363 unità ieri erano stati 1984 m nuovi contagi rilevati nelle24 ore sono stati 3153 ieri 4090l’economia per il decreto di aprire anche il ...