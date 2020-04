Fontana annuncia: “Dal 21 aprile via ai test sierologici per rilasciare la patente di immunità” (Di lunedì 13 aprile 2020) "Dal 21 aprile ci sarà il riconoscimento del test sierologico sviluppato al Policlinico San Matteo di Pavia che riuscirà a individuare chi ha avuto il Coronavirus e ha un numero sufficiente di anticorpi per garantirgli la copertura". Questo l'annuncio del presidente della Lombardia Attilio Fontana. Leggi su fanpage L’anticipazione di Fontana (Lombardia) : “Domani Conte annuncia decreto - misure fino a 4 maggio”

“Abbiamo un test sierologico affidabile per anticorpi” - annuncia il governatore Fontana

Fontana annuncia l’idoneità delle mascherine prodotte in Lombardia : “Ottimo livello di protezione” (Di lunedì 13 aprile 2020) "Dal 21ci sarà il riconoscimento delsierologico sviluppato al Policlinico San Matteo di Pavia che riuscirà a individuare chi ha avuto il Coronavirus e ha un numero sufficiente di anticorpi per garantirgli la copertura". Questo l'annuncio del presidente della Lombardia Attilio

giulio_galli : RT @fanpage: Fontana annuncia: “Dal 21 aprile via ai test sierologici per rilasciare la “patente di immunità”” - allesword : RT @fanpage: Fontana annuncia: “Dal 21 aprile via ai test sierologici per rilasciare la “patente di immunità”” - PulitiElena : RT @fanpage: Fontana annuncia: “Dal 21 aprile via ai test sierologici per rilasciare la “patente di immunità”” - fanpage : Fontana annuncia: “Dal 21 aprile via ai test sierologici per rilasciare la “patente di immunità”” - DelMoroMassimo1 : RT @mazzettam: Ennesima figura di merda di #Fontana, che non solo annuncia come una grande trovata lombarda quello che fanno già altre regi… -