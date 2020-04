Previsioni Meteo, dopo Pasquetta velocissima ondata di FREDDO con temporali al Sud ma poi esplode l’ESTATE! (Di domenica 12 aprile 2020) Previsioni Meteo – E’ stata una giornata di Pasqua tra le più calde della storia oggi al Nord Italia, con Mantova che ha raggiunto i +30°C, Ferrara +28°C, Bologna, Parma, Bolzano e Verona +26°C, Milano +25°C. Caldo anche al Centro con +25°C a Pescara, +24°C a Firenze e Perugia, +23°C a Roma. Mite ma senza eccessi al Sud dove Bari e Matera hanno raggiunto +22°C, Reggio Calabria +21°C, Cagliari, Catania, Crotone e Brindisi +20°C, Napoli, Palermo e Trapani +19°C. Domani sarà una Pasquetta ancora mite, seppur con nubi in aumento in tutto il Paese. dopodomani, Martedì 14, avremo una veloce ondata fredda dai Balcani: le temperature crolleranno di oltre dieci gradi nelle Regioni Adriatiche, con forti temporali tra Molise e Gargano e nevicate sul versante orientale dell’Appennino fin in collina, ma ... Leggi su meteoweb.eu Previsioni Meteo oggi lunedì 13 aprile | temperature in ribasso

