Petrolio, accordo sul taglio della produzione (Di domenica 12 aprile 2020) accordo sul taglio della produzione del Petrolio: riduzione di 9,7 milioni di barili al giorno. WASHINGTON (STATI UNITI) – accordo raggiunto sul taglio della produzione del Petrolio. L’intesa, che vede anche la partecipazione del Messico, si basa su una riduzione di 9,7 milioni di barili al giorno nei mesi di maggio e giugno. La notizia della fumata bianca per l’Opec+ è stato accolto con molta felicità da Donald Trump che ha parlato di un “grande accordo per tutti. Ho ringraziato Putin e il re dell’Arabia Saudita, salverà decine di migliaia di posti di lavoro negli Usa“. La lunga trattativa E’ stata una lunga trattativa. Una settimana di incontri e quattro giorni di videoconferenze fra i maggiori Paesi produttori al mondo per valutare l’impatto del coronavirus sulla domanda del Petrolio. Il Messico ... Leggi su newsmondo Come si adegueranno gli Usa e il Messico all’accordo sul petrolio?

