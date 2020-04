Gatta Cenerentola | stasera in tv il cartoon made in Naples | una fiaba dura come un noir

Leggi su optimagazine

(Di domenica 12 aprile 2020) A Napoli c’è una casa di produzione, la Mad Entertainment, protagonista in un settore, quello dell’animazione, che non è certo uno dei punti di forza dell’industria cinematografica italiana. L’Arte Della Felicità fu il primo lungometraggio nel 2013, firmato da Alessandro Rak, una storia tra introspezione, napoletanitudine e spiritualità che ottenne a sorpresa lo European Film Award, l’Oscar continentalemiglior cartone animato.(2017), poi, ispirato alla favola seicentesca di Giambattista Basile contenuta ne Lo Cunto De Li Cunti, firmata ancora da Rak insieme a Ivan Cappiello, Marino Guarnieri e Dario Sansone, con la partecipazione in coproduzione di Rai Cinema, ottenne sette nomination ai David di Donatello, primo lungometraggio d’animazione della storia del premio candidato al miglior film, con la ...