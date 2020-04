Covid-19, MIT proroga a 3 maggio restrizione mobilità persone (Di domenica 12 aprile 2020) (Teleborsa) – Sono prorogati fino al 3 maggio prossimo i provvedimenti adottati dal Ministero Infrastrutture e Trasporti per far fronte, nelle materie di competenza, all’emergenza sanitaria da Covid-19 e per contrastare la diffusione della malattia. La Ministra Paola De Micheli ha firmato, di concerto col Ministero della Salute, il Decreto che prolunga l’efficacia di alcune misure finalizzate ad una forte limitazione della mobilità delle persone sul territorio italiano e del trasporto dei passeggeri attraverso i diversi vettori e armatori. Nel settore del trasporto aereo, sono assicurati esclusivamente i servizi minimi essenziali e l’operatività dei servizi è limitata agli aeroporti di Ancona, Bari, Bologna, Cagliari, Catania, Genova, Lamezia Terme, Lampedusa, Milano Malpensa, Napoli Capodichino, Palermo, Pantelleria, Pescara, Pisa, Roma ... Leggi su quifinanza Covid-19 - Castelnuovo Cilento : il sindaco-medico Lamaida in preghiera nel cimitero

Olimpiadi di Tokyo a rischio anche nel 2021 per il Covid-19? Ci sono dubbi nel Comitato giapponese

Olimpiadi di Tokyo a rischio anche nel 2021 per il Covid-19? Ci sono dubbi nel Comitato giapponese (Di domenica 12 aprile 2020) (Teleborsa) – Sonoti fino al 3prossimo i provvedimenti adottati dal Ministero Infrastrutture e Trasporti per far fronte, nelle materie di competenza, all’emergenza sanitaria da-19 e per contrastare la diffusione della malattia. La Ministra Paola De Micheli ha firmato, di concerto col Ministero della Salute, il Decreto che prolunga l’efficacia di alcune misure finalizzate ad una forte limitazione della mobilità dellesul territorio italiano e del trasporto dei passeggeri attraverso i diversi vettori e armatori. Nel settore del trasporto aereo, sono assicurati esclusivamente i servizi minimi essenziali e l’operatività dei servizi è limitata agli aeroporti di Ancona, Bari, Bologna, Cagliari, Catania, Genova, Lamezia Terme, Lampedusa, Milano Malpensa, Napoli Capodichino, Palermo, Pantelleria, Pescara, Pisa, Roma ...

ColpoSuColpo : #COVID_19: #Borrelli, #ProtezioneCivile ha deciso trasferimento di 156 #migranti da nave #AlanKurdi #ONG tedesca… - PROarchinmovie : RT @architettiroma: Il @mitgov chiarisce la sospensione dei termini per le procedure di #appalto e le concessione disciplinate dal Codice A… - PROarchinmovie : RT @architettiroma: #normativa #Covid19, @mitgov: 46 milioni di euro per i contributi agli #affitti - Varato dal Ministero delle Infrastrut… - Dansai75 : Il Protocollo del MIT per l'emergenza Covid-19 nei cantieri edili: ne parliamo con l'avv.Fantini - nifreddo : RT @AlbertoVari: @carloalberto Approccio #OpenSource -

Ultime Notizie dalla rete : Covid MIT Covid-19, MIT proroga a 3 maggio restrizione mobilità persone Teleborsa I 156 migranti su Alan Kurdi andranno in quarantena su altra nave, la decisione del MIT

La nave si trova al largo delle coste occidentali della Sicilia. Infatti, l’intervento di natura umanitaria non può avvenire con lo sbarco presso i porti italiani, a causa della forte pressione ...

Emergenza coronavirus: gli aggiornamenti in diretta

"L'intervento di natura umanitaria - sottolinea il ministero delle infrastrutture e trasporti (Mit) - non può avvenire con lo sbarco presso i porti italiani, a causa della forte pressione ...

La nave si trova al largo delle coste occidentali della Sicilia. Infatti, l’intervento di natura umanitaria non può avvenire con lo sbarco presso i porti italiani, a causa della forte pressione ..."L'intervento di natura umanitaria - sottolinea il ministero delle infrastrutture e trasporti (Mit) - non può avvenire con lo sbarco presso i porti italiani, a causa della forte pressione ...