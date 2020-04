Skoda | un viaggio inaspettato

(Di sabato 11 aprile 2020) Un. Si intitola così la clip realizzata daper diffondere un messaggio positivo. Questo periodo sta mettendo tutti a dura prova, non è possibile fare piani o programmare alcunché. Ma in questo periodo ci stiamo tutti dando da fare per ridare un equilibrio al nostro modo di vivere, acquisendo nuova consapevolezza di noi stessi e del mondo intorno a noi. Un concetto ben espresso nel testo della clip: «Ci siamo ritrovati tutti in un, senza orario di partenza o di arrivo. C’è chi resta vicino e chi viaggia con leggerezza. Chi ci mette tanta energia. Chi viaggia da solo, e chi di compagnia ne ha anche troppa. C’è chi riscopre strade già percorse e chi viaggia su strade sconosciute. E quando torneremo a viaggiare davvero, porteremo con noi quello che abbiamo imparato». Questa ...

Presto ripartiremo accorgendoci che in fondo non ci siamo mai fermati e che questo momento ci è servito per imparare quello che conta davvero che ci poteremo nel prossimo viaggio e in tutti quelli che ..."Ci siamo ritrovati tutti in un viaggio inaspettato, senza un d'orario di partenza o di arrivo". Comincia con queste parole il video che Skoda ha realizzato per raccontare il periodo di quarantena che ...