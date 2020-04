Macerata, nigeriano attacca passante e morde 2 agenti: subito libero (Di sabato 11 aprile 2020) Federico Garau Lo straniero, che non si reggeva in piedi al momento del fermo, aveva iniziato a molestare i passanti, colpendone uno: finito al pronto soccorso per le sue precarie condizioni, è stato denunciato e poi rispedito a casa dalla madre Ubriaco fradicio in mezzo ad una strada, lungo la quale si aggirava tranquillamente pur non avendo alcuna ragione valida per farlo, ha aggredito un passante e poi, fermato da una pattuglia della polizia di Stato e trasportato negli uffici della questura di Macerata, ha proseguito con le proprie intemperanze mordendo ben due degli agenti che tentavano di placare la sua furia. Protagonista in negativo dell'increscioso episodio è un nigeriano di 28 anni, tornato comunque subito a piede libero con una denuncia per resistenza e lesioni a pubblico ufficiale, ed una ammenda per ubriachezza molesta e per l'inosservanza delle ... Leggi su ilgiornale (Di sabato 11 aprile 2020) Federico Garau Lo straniero, che non si reggeva in piedi al momento del fermo, aveva iniziato a molestare i passanti, colpendone uno: finito al pronto soccorso per le sue precarie condizioni, è stato denunciato e poi rispedito a casa dalla madre Ubriaco fradicio in mezzo ad una strada, lungo la quale si aggirava tranquillamente pur non avendo alcuna ragione valida per farlo, ha aggredito une poi, fermato da una pattuglia della polizia di Stato e trasportato negli uffici della questura di, ha proseguito con le proprie intemperanzendo ben due degliche tentavano di placare la sua furia. Protagonista in negativo dell'increscioso episodio è undi 28 anni, tornato comunquea piedecon una denuncia per resistenza e lesioni a pubblico ufficiale, ed una ammenda per ubriachezza molesta e per l'inosservanza delle ...

piergiuseppe36 : Macerata, nigeriano attacca passante e morde 2 agenti: subito libero.. - PicchioNews : Macerata, in preda ai fumi dell’alcool, un nigeriano viola le norme anti-Covid e morde un Carabiniere | Picch… - Bart__Alex : Nigeriano ubriaco aggredisce due poliziotti in strada. Denunciato per resistenza L'avete portato qui voi questo i… -

Ultime Notizie dalla rete : Macerata nigeriano Macerata, nigeriano attacca passante e morde 2 agenti: subito libero il Giornale Macerata: ubriaco morde poliziotti durante controlli per Coronavirus

L’aggressore, un nigeriano di 28 anni, riferiva a fatica di essere residente a Macerata ma di non ricordare dove, inoltre non era in grado di fornire indicazioni di persone che avrebbero potuto ...

Ubriaco aggredisce i poliziotti: scatta la denuncia

L’aggressore, un nigeriano di 28 anni, riferiva a fatica di essere residente a Macerata, ma di non ricordare dove. Inoltre, non era in grado di fornire indicazioni di persone che avrebbero potuto ...

L’aggressore, un nigeriano di 28 anni, riferiva a fatica di essere residente a Macerata ma di non ricordare dove, inoltre non era in grado di fornire indicazioni di persone che avrebbero potuto ...L’aggressore, un nigeriano di 28 anni, riferiva a fatica di essere residente a Macerata, ma di non ricordare dove. Inoltre, non era in grado di fornire indicazioni di persone che avrebbero potuto ...