Se il coronavirus abbassa l’attenzione mediatica sull’invasione delle locuste (Di martedì 11 febbraio 2020) C’è un’emergenza sanitaria in corso, che sta mettendo in ginocchio interi Paesi. Venti milioni di persone sono a rischio e dalle Nazioni Unite si stanno sollevando appelli a tenere i riflettori accesi sulla questione, offrendo quanto più aiuto possibile. Non è il coronavirus, ma l’invasione delle locuste che da ormai un mese sta colpendo l’Africa orientale. Uganda, Kenya, Somalia ed Etiopia sono attraversate da sciami di milioni di insetti, che dai video diffusi sul web oscurano il cielo. E, soprattutto, stanno devastando migliaia di ettari di campi, in Paesi dove una parte importante del Pil si basa sull’agricoltura e dove milioni di persone già si trovano in una condizione di insicurezza alimentare. (Photo credit should read RIJASOLO/AFP via Getty Images) Si tratta di un’altra, ennesima, tragedia del climate change: il 2019 è stato un anno molto caldo e umido, ben al di là dei valori ... wired

