Sanremo bis | Fiorello dice la sua sull’ipotesi di tornare all’Ariston

Sanremo - Fiorello non farà il bis : "Le cose belle non vanno ripetute" - : Francesca Galici Se l'Amadeus bis è in forse, Fiorello sicuramente non rifarà il festival di Sanremo: è lo showman a dichiararlo nelle sue storie Instagram una volta tornato a Roma Il 70esimo festival di Sanremo è ormai finito da quasi 48 ore ed è tempo di bilanci per la prima edizione tardata Amadeus, che ha potuto contare sulla possente spalla di Fiorello come supporto. Visti i risultati clamorosi raccolti dal Festival più pop e ...

Fiorello non ripete. Esclude il bis a Sanremo : "C'ho un'età..." : “Un’esperienza bellissima che non ripeterò l’anno prossimo. Questo è proprio sicuro”. Fiorello sembra chiudere all’ipotesi di un Sanremo bis nel 2021. Rientrato a Roma, durante un video con i suoi amici del bar sotto casa, pubblicato sulle sue storie Instagram, lo showman ha detto: “Per come la vedo io, per quanto mi riguarda, le cose belle non vanno ripetute. È stata una cosa bellissima. ...

Sanremo 2020 - Morgan si esibisce in diretta dalla d'Urso e umilia Bugo : "Se esisti da oggi è grazie a me" : Dopo un lungo tira e molla, alla fine Morgan al Live di Canale 5 c'è davvero. Barbara d'Urso gli consente di esibirsi nella versione di Sergio Endrigo che avrebbe voluto portare nella serata delle cover al Festival di Sanremo 2020. Prima però il fondatore dei Bluvertigo spiega perché ha cambiato il

Rai - Luigi Bisignani : dopo Sanremo - può essere cacciato l'ad Salini. Toto-successione : chi è in pole : Calato il sipario su Sanremo, sui canali del potere va ora in onda un altro festival: quello delle quasi 400 nomine pubbliche in scadenza. Lo scrive Luigi Bisignani nel suo editoriale sul Tempo in edicola domenica 9 febbraio. Nel calderone finisce anche la Rai, visto che l' attuale Ad, Fabrizio Sali

Amadeus verso un Sanremo bis - il direttore di Rai 1 : «Ha fatto un ottimo lavoro - quindi perché no?» : Ascolti record e 37 milioni di ricavi pubblicitari. Un Sanremo che fa gongolare Viale Mazzini al punto che già adesso si pensa a un Amadeus bis. «Credo che sia auspicabile perché ha fatto un ottimo lavoro da direttore artistico. quindi perché no? Ma ne dobbiamo parlare con l’amministratore delegato Rai Fabrizio Salini» ha dichiarato il direttore di Rai 1 Stefano Coletta, nella conferenza stampa conclusiva del Festival. «Bisognerà ...

