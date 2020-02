Padova, scagionato l’autista dello scuolabus che si ribaltò: “Aiutò i bambini e non scappò” (Di lunedì 10 febbraio 2020) Deniss Panduru, autista rumeno di 51 anni, il 17 maggio 2019 era alla guida di uno scuolabus con a bordo tredici bambini che si ribaltò affrontando una curva ad Arquà Petrarca, lungo la strada dei Colli in provincia di Padova. L'uomo era stato arrestato e accusato di omissione di soccorso, ma le indagini hanno dimostrato che aiutò i bimbi a mettersi in salvo e se ne andò solo perché minacciato da alcuni genitori. fanpage

