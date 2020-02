Coronavirus, quello che la Cina non dice: i numeri dell’epidemia, “almeno 50mila morti a Wuhan” (Di lunedì 10 febbraio 2020) Secondo l’ultimo bilancio diffuso dalle autorità cinesi, è salito a 908 il bilancio dei morti in Cina per il Coronavirus, mentre i casi di contagio hanno superato quota 40mila. Nell’aggiornamento quotidiano la National Health Commission, l’organo responsabile per i servizi igienico-sanitari e la salute nel Paese, ha confermato che il numero di infezioni è 40.171, con oltre 3.000 nuovi casi segnalati. Ci sono stati 97 nuovi decessi per virus – 91 nella provincia di Hubei, la più colpita – portando il bilancio nazionale delle vittime a 908. In riferimento al bilancio delle vittime, il sito Forexlive.com ha riportato l’articolo pubblicato su Mish Talk, che cita a sua volta indiscrezioni del miliardario cinese Guo Wengui: l’uomo d’affari, esiliato in USA, ha smentito i dati ufficiali dei morti divulgati dal governo di Pechino, sostenendo ... meteoweb.eu

