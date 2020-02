Sci freestyle, Coppa del Mondo moguls 2020: Kingsbury vince a Deer Valley, si interrompe la striscia di Laffont (Di domenica 9 febbraio 2020) A Deer Valley (USA) è andata in scena la settima tappa della Coppa del Mondo 2020 di moguls, disciplina dello sci freestyle. Oggi gli atleti si sono cimentati nella disciplina delle dual moguls, a trionfare tra gli uomini è stato il fuoriclasse canadese Mikael Kingsbury. Il vincitore delle ultime otto Sfere di Cristallo si è imposto battendo il francese Benjamin Caver in finale, ha infilato il quinto successo stagionale e ha allungato in testa alla classifica generale: ora vanta 145 punti di vantaggio sul giapponese Ikuma Horishima, oggi quarto alle spalle dello svedese Walter Wallberg. Il 27enne è sempre più vicino al trofeo proprio come la francese Perrine Laffont che però oggi è incappata nella prima sconfitta stagionale. La transalpina, reduce da sei vittorie consecutive, si è dovuta accontentare della settima posizione e ora vanta 247 punti di vantaggio sulla canadese Justine ... oasport

