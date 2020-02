Parma, furia D’Aversa: «Sconfitta con la Juve simile? L’arbitro era Di Bello» (Di domenica 9 febbraio 2020) Roberto D’Aversa continua a sfogarsi in conferenza stampa dopo le scelte di Di Bello: il commento del tecnico al termine di Parma Lazio Intervenuto nel corso della conferenza stampa post Parma-Lazio, Roberto D’Aversa ha ricordato le scelte arbitrali di Di Bello nel corso della sfida fra i crociati e la Juventus dello scorso gennaio che fecero discutere. «Non siamo noi a mettere in dubbio le situazioni, sono certi comportamenti: c’è il VAR, perché non utilizzarlo? Poi la decisione magari era giusta, discuto che ci deve essere collaborazione. Sconfitta simile contro la Juventus? Sì, e chi era l’arbitro? Di Bello». Leggi su Calcionews24.com calcionews24

