LIVE Inter-Milan, Serie A calcio in DIRETTA: derby in tempo reale e streaming (Di domenica 9 febbraio 2020) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE Orario, probabili formazioni e come vedere Inter-Milan Buonasera e benvenuti alla DIRETTA LIVE testuale di Inter-Milan big match della Serie A Tim 2019-20, il derby è sempre una partita che fa storia a sé ma la classifica dice che l’Inter cerca la vittoria per ritornare a pari punti con la Juventus e il Milan per scalare le zone nobili della Serie A. Il Milan viene dal pareggio contro il Verona e cerca l’impresa che può valere una stagione dal punto di vista morale e soprattutto di classifica, recuperati Ibrahimovic, Kjaer e Conti. Per quanto riguarda la formazione in porta ci sarà Donnarumma, in difesa Conti e Theo Hernandez saranno i terzini, Calabria dovrebbe partire dalla panchina. Centrali di difesa Romagnoli e uno tra Musacchio e Kjaer con il primo favorito. Centrocampo a cinque con Castillejo e Bonaventura sulle fasce, mediana con ... oasport

