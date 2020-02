Emre Can, gol con il Borussia alla prima da titolare e Juve già dimenticata (Di domenica 9 febbraio 2020) L'ex bianconero, tornato in Germania a gennaio, segna il momentaneo 1-2 nella gara persa 4-3 contro il Bayer Leverkusen. La squadra di Favre fallisce l'aggancio alla vetta ma scopre un nuovo protagonista. foxsports

LegendJuventus : @juventusfc Questo allenatore deve andarsene subito! 1) questo bello gioco che si parlava non lo mai visto! 2) Per… - Mediagol : #Video #Juventus, guarda Emre Can: l'eurogol all'esordio col Borussia Dortmund è pazzesco! - alepertutti : Dybala in panca,Emre Can venduto,secondo me forte assai,difesa scarsa. Auguriamoci Sarri alla Juve tutta la vita. -