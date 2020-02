Dramma nella notte a Pesaro, 32enne travolto e ucciso da un treno (Di domenica 9 febbraio 2020) Un ragazzo di 32 anni è stato travolto e ucciso alle 02:30 della scorsa notte da un treno merci in transito sulla linea Adriatica in zona Boncio, tra Pesaro e Cattolica. A dare l'allarme il macchinista. Pare si sia trattato di suicidio: gli investigatori hanno trovato alcuni biglietti nella sua auto in cui spiegherebbe il gesto. Ul traffico ferroviario, interrotto, è stato ripristinato alle 06:50. fanpage

