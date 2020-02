Bologna, 14enne stuprata dal ragazzo conosciuto in chat: si indaga (Di domenica 9 febbraio 2020) Federico Garau L'adolescente si è presentata al pronto soccorso del Sant'Orsola insieme ai genitori, ed in lacrime ha raccontato quanto le era accaduto: durante il loro appuntamento, il ragazzo più grande che aveva conosciuto online l'aveva violentata Arriva dalla città di Bologna la notizia dell'ennesimo caso di violenza sessuale, stavolta la vittima è una ragazzina di soli 14 anni. Le indagini sono attualmente ancora in corso, e tutto è ancora da verificare, ma, stando a quanto riferito dagli inquirenti, il presunto aggressore sarebbe un maggiorenne. Le autorità incaricate di occuparsi del caso stanno naturalmente mantenendo il massimo riserbo sui fatti. Secondo le ancor poche informazioni filtrate sino ad ora, la vicenda si sarebbe verificata alcuni giorni fa, per la precisione ad inizio settimana. La ragazzina, stando al suo racconto, aveva conosciuto online un ragazzo ... ilgiornale

