"Morsi e sputi nella rissa", Sanremo 2020: la verità su Morgan e Bugo (Di sabato 8 febbraio 2020) Sul palco, al Festival di Sanremo, abbiamo visto consumarsi la rottura: Morgan che cambia il testo e insulta Bugo, quest'ultimo che se ne va dal palco dell'Ariston. Mai visto prima, semplicemente mai visto. I due sono stati squalificati. Ma c'è anche ciò che non abbiamo visto, di cui danno conto dei testimoni citati da Repubblica: morsi, sputi, insulti irriferibili. Una testimonianza drammatica su ciò che è accaduto all'Ariston, subito prima dell'esibizione che ha portato al crac. Ma bisogna ricostruire la vicenda dal principio. Tutto è iniziato prima della prova delle cover, col brano Canzone per te scelto proprio da Morgan. Un testimone citato da Repubblica spiega: (Continua...) "Hanno litigato come cane e gatto per tutto il tempo delle prove. Morgan voleva fare tutto, scrivere le partiture, dirigere l'orchestra, suonare il piano e cantare. Tutto. Bugo era perplesso. Ma alla ...

