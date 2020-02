Mara Venier scende le scale dell'Ariston scalza: "Non me ne frega niente" - (Di sabato 8 febbraio 2020) Novella Toloni La popolare conduttrice di "Domenica In" è arrivata sul palco di Sanremo per ricevere, simbolicamente, le chiavi del teatro dove domenica condurrà l’edizione speciale del suo format Rai ma si è rifiutata di scendere le scale con i tacchi Mara Venier non ha tradito le aspettative ed è stata la prima a salire sul palco come ospite speciale. Ironica e spontanea come sempre, la conduttrice della domenica pomeriggio si è presentata al teatro dell'Ariston con la sua solita verve. Chiamata sul palco da Amadeus per presentare insieme Enrico Nigiotti, la Venier è arrivata in cima alla famosa scalinata soffermandosi intimorita e poco intenzionata a scendere con i tacchi. Prima ha fatto gesto con la mano all’indirizzo di Amadeus come a volerlo fare aspettare, poi al grido di "non me ne frega niente" si è tolta le sue décolleté e ha sceso con sicurezza i gradini della ... ilgiornale

trash_italiano : Mara Venier che va a sedersi perché sa già che altri 2 minuti ed avrebbe spoilerato il vincitore di #Sanremo2020 - _the_jackal : Ma è davvero Mara Venier o è il solito Fiorello con una parrucca? #Sanremo2020 - VanityFairIt : Mara Venier che scende le scale con le scarpe in mano per noi ha vinto già tutto. #Sanremo2020 #SanremoConVanity -