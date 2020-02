Orario Fiorentina-Atalanta e su che canale vederla in tv: data, programma, probabili formazioni (Di venerdì 7 febbraio 2020) Nuovo fine settimana di partite nella Serie A di calcio 2020, che dopo l’antipasto del venerdì entrerà nel vivo sabato otto febbraio, con l’anticipo tra Fiorentina e Atalanta, in una sfida dal sapore speciale per Josip Ilicic, bomber dei bergamaschi, e arrivato in Lombardia proprio dopo quattro anni in Toscana. La sfida si svolgerà questo sabato, 8 febbraio 2020, a partire dalle ore 15.00 e sarà trasmessa in diretta televisiva esclusiva da Sky, precisamente sul canale Sky Sport Serie A, numero 252 della piattaforma, mentre sarà disponibile anche la copertura streaming, su Sky Go, in abbonamento su pc, smartphone, tablet e altri dispositivi dotati di connessione internet. Il programma della partita: Serie A calcio 2020 Sabato 8 febbraio Ore 15.00 Fiorentina-Atalanta Sky Sport Serie A, Sky Go Le probabili formazioni: Fiorentina (3-5-2): Dragowski; Milenkovic, Pezzella, ... oasport

