CorSport: Napoli-Lecce, è ancora corsa a due Ospina-Meret (con un leggero vantaggio per il friulano) (Di venerdì 7 febbraio 2020) Chi sarà tra i pali del Napoli contro il Lecce, domenica, al San Paolo? ancora non si sa. La partita tra Meret e Ospina è assolutamente aperta. Con, forse, un leggero vantaggio per il portiere friulano, scrive il Corriere dello Sport. “Per Napoli-Lecce si rimane nel limbo: è una partita a due, e ci sta, con Meret che forse è in vantaggio o forse no, chi può dirlo a questo punto?, per consegnarli il Napoli del futuro. Con la Samp è apparso reattivo sulla girata-capolavoro di Quagliarella, ed è quasi arrivato sul rigore di Gabbiadini; e però forse ha lasciato che si percepissero le sue paure, una insicurezza scatenata dal timore di sbagliare. Ma anche ai fuoriclasse è concesso di prendersi del tempo: almeno un po’. La porta resta scorrevole”. L'articolo CorSport: Napoli-Lecce, è ancora corsa a due Ospina-Meret (con un leggero vantaggio per il friulano) sembra ... ilnapolista

