Bayern Monaco, il presidente: «Cristiano Ronaldo è troppo vecchio» (Di venerdì 7 febbraio 2020) Il presidente del Bayern Monaco, Herbert Hainer, ha parlato delle voci che vorrebbero Cristiano Ronaldo ai bavaresi Cristiano Ronaldo non fa gola a tutti, almeno a sentire le parole del presidente del Bayern Monaco Herbert Hainer. Intervistato da TZ, il numero uno dei bavaresi non ha lasciato spazi ad interpretazioni. «Certamente sui giornali escono tanti nomi ed è comprensibile. Ma è troppo vecchio per noi», queste le parole di Hainer sulle voci che sono circolate su un possibile interessamento per CR7. Leggi su Calcionews24.com calcionews24

