Controlli per la sicurezza alimentare, sequestrato un laboratorio abusivo (Di giovedì 6 febbraio 2020) Tempo di lettura: 1 minutoOspedaletto d’Alpinolo (Av) – Permane alta l’attenzione dei Carabinieri del Comando Provinciale di Avellino nella pianificazione ed attuazione di servizi finalizzati al controllo nel settore della sicurezza alimentare e a tutela dei consumatori. Nell’ambito delle verifiche, i Carabinieri della Stazione di Ospedaletto d’Alpinolo hanno denunciato alla Procura della Repubblica di Avellino due persone ritenute responsabili di aver abusivamente attivato un laboratorio per la produzione di dolci. L’accesso ispettivo, eseguito unitamente a personale dell’A.S.L. di Avellino, ha permesso di rinvenire numerosi prodotti per alimenti in cattivo stato di conservazione. L’indagine ha altresì consentito di individuare cinque esercizi commerciali, ubicati nel capoluogo irpino, che detenevano per la vendita tali dolciumi, tra l’altro privi di tracciabilità e di ... anteprima24

