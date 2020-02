Con iOS 13.4 l’auto la sblocchi dall’iPhone (Di giovedì 6 febbraio 2020) Se vi capita spesso di dimenticare le chiavi dell’automobile, molto presto la soluzione definitiva potrebbe giungere proprio all’interno dei nostri dispositivi Apple. Subito dopo l’arrivo della prima beta di iOS 13.4, resa disponibile agli sviluppatori lo scorso 5 febbraio, il sito 9to5mac ha pubblicato un’anticipazione importante riguardo una nuova funzione in arrivo. Infatti, tra i file e le librerie interne dell’ultimo aggiornamento sono stati trovati alcuni riferimenti a CarKey, una novità che permetterebbe di aprire, chiudere e avviare l’automobile utilizzando iPhone o Apple Watch come una normale chiave. Secondo le poche informazioni trapelate dalla fonte, questa funzione sfrutterà la tecnologia Nfc – meglio nota come contactless – affinché l’utente possa semplicemente avvicinare il dispositivo all’automobile per ... wired

AppleNews_it : RT @C0d3r_: #iOS 13.4 permetterà di aprire la macchina con #iPhone ed #Apple Watch - C0d3r_ : #iOS 13.4 permetterà di aprire la macchina con #iPhone ed #Apple Watch - GiorgioPStream : Con iOS 13.4 arriva la condivisione delle cartelle iCloud - iPhone Italia -