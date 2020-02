Claudio Lippi mistero sulla sua scomparsa “La prova del cuoco” (Di giovedì 6 febbraio 2020) Claudio Lippi non è presente alla “prova del cuoco” da diverso tempo, è mistero su quali siano le motivazioni di questa assenza Non è chiaro come mai Claudio Lippi non sia più presente alla “prova del cuoco”. Dopo la tanta attenzione nei confronti di Elisa Isoardi e della sua trasmissione, adesso si cerca di capire quale sarà l’andazzo del programma. Alcuni rumors hanno parlato di un ritorno di Antonella Clerici nella trasmissione di Rai 1. A dire il vero però non è stato ancora confermato nulla. Quello che è certo è che la conduttrice bionda, potrebbe tornare tra i fornelli della “prova del cuoco” solo a giugno. Intanto Isoardi, sta portando avanti il programma culinario che riesce a raggiungere sempre tantissimi ascolti con un buon successo di pubblico. La donna conduce insieme a Claudio Lippi compagno di avventure, molto ironico che all’interno del programma ha un ruolo ... kontrokultura

KontroKulturaa : Claudio Lippi mistero sulla sua scomparsa 'La prova del cuoco' - - alcolicobiondo : Claudio Lippi, Judi Dench, Carmen di Pietro e il facchino dell'Ariston #Sanremo2020 - Noovyis : (‘La prova del cuoco’, mistero sulla scomparsa di Claudio Lippi. Elisa Isoardi costretta a intervenire) Playhitmus… -