Vela, Mondiali 49er 2020: programma, orari e tv. Il calendario completo (Di mercoledì 5 febbraio 2020) Tra cinque giorni si comincerà a fare davvero sul serio con l’inizio ufficiale della prima rassegna iridata della stagione olimpica per quanto riguarda la Vela internazionale. Da lunedì 10 a sabato 15 febbraio Geelong ospiterà infatti i Campionati del Mondo 2020 di 49er e 49erFX, valevoli anche per la qualificazione olimpica a Tokyo 2020 riservata ai Paesi oceanici non ancora certi del pass. L’Italia dovrebbe essere rappresentata complessivamente da cinque equipaggi, tre al femminile e due al maschile, che proveranno a ben figurare e a mettere pressione agli avversari diretti in vista della decisiva tappa casalinga di Coppa del Mondo di Genova, in cui verranno messi in palio gli ultimi biglietti disponibili per il Giappone. Il programma della manifestazione si aprirà lunedì 10 febbraio con le prime regate di qualificazione per poi concludersi sabato 15 con le Medal Race ... oasport

