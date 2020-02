E’ morto il primo Capitan Findus: viveva in una casa di cura con la pensione minima, aveva perso tutto per una truffa (Di mercoledì 5 febbraio 2020) E’ un volto che tutti noi conosciamo, che tutti noi abbiamo apprezzato sul piccolo schermo e che è riuscito ad entrare nelle nostre case lasciando un ricordo indelebile. Si chiamava Giovanni Cattaneo ed è stato il primo attore, quasi quarant’anni fa, a impersonare in un celebre spot pubblicitario la figura di Capitan Findus: lo spot che lo vede protagonista è quello tra gli anni ’70 ed ’80; in seguito altri attori hanno vestito i panni del ‘Capitano’. Cattaneo è morto nei giorni scorsi e le sue spoglie verranno portate nei prossimi giorni a San Michele dei Mucchetti, in provincia di Modena. L’uomo – che è nato e viveva a Milano – ha origini in parte sassolesi, come si legge nell’edizione modenese del Resto del Carlino. Cattaneo è deceduto a Milano all’età di 85 anni. Negli ultimi anni di vita, come riferito dallo ... meteoweb.eu

