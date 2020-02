Di Marzio: «Eriksen e Ibrahimovic? Arrivati in modo inatteso» (Di mercoledì 5 febbraio 2020) Gianluca Di Marzio, esperto di calciomercato, svela alcuni retroscena riguardanti Eriksen e Ibrahimovic, rinforzi di Inter e Milan Intervenuto ai microfoni di Sky Sport, Gianluca Di Marzio ha parlato dell’arrivo a Milano di Christian Eriksen e di Zlatan Ibrahimovic. Ecco le sue dichiarazioni a riguardo. «Sia Ibrahimovic che Eriksen sono Arrivati nel mercato di gennaio ed entrambi, per certi versi, lo hanno fatto anche in maniera un po’ inattesa. Verso la metà di dicembre non c’erano grandi segnali. Sia per quanto riguarda Ibra, che stava ascoltando anche altre opportunità e, oltre a non sembrare convintissimo di accettare il Milan, stava anche valutando se continuare a giocare o meno, sia per quanto riguarda Eriksen, in quanto non c’era la certezza che potesse arrivare già a gennaio e si paventava un arrivo a giugno. Poi la situazione è cambiata: Ibrahimovic ha ... calcionews24

Di Marzio : dopo la cessione di Politano - l’Inter si regala Eriksen : Si concretizzano gli effetti di quello che è stato definito l’asse Inter-Napoli. dopo la chiusura dell’affare Politano che passa al Napoli con un obbligo di riscatto di 20 milioni tra 18 mesi, l’Inter ha finalmente potuto chiudere anche la trattativa per Eriksen. Lo riporta l’esperto di calciomercato di Sky Gianluca Di Marzio L’Inter e il Tottenham hanno raggiunto un accordo sull’importo che i nerazzurri ...

passione_inter : Di Marzio racconta i colpi #Ibrahimovic ed #Eriksen: 'Due arrivi inattesi. Vidal la svolta per l'Inter' -… - infoitsport : Di Marzio: 'Eriksen e Ibrahimovic sono arrivati in Italia in maniera un po' inattesa, ecco perché' - MailSecured : Di Marzio: 'Ibrahimovic ed Eriksen arrivati in maniera un po' inattesa' - Milan News... -