Como, comprava la droga dello stupro: arrestato direttore di una comunità per minori (Di mercoledì 5 febbraio 2020) Lavinia Greci Grazie a un'indagine dei carabinieri di Roma, che si sono finti dei corrieri della droga, sul suo cellulare sarebbero state trovate anche immagini pedopornografiche. È accusato anche di violenza sessuale Prima avrebbe comprato la Gbl, la cosiddetta droga dello stupro in rete, acquistandola in Olanda. Poi, quando i carabinieri di Roma sono riusciti a risalire alla sua identità hanno trovato sul suo cellulare e sul computer anche del materiale pedopornografico. Così, in queste ore, secondo quanto riportato dal Corriere della sera, un 42enne di Como, responsabile di una comunità per minori in difficoltà a Cadorago, nel Comasco, è stato arrestato e denunciato per violenza sessuale su minore. Un'indagine delicata In base a quanto riportato, per ora sarebbero anche pochi i dettagli trapelati dall'indagine, particolarmente delicata per il coinvolgimento di minori in ... ilgiornale

Como comprava Segui gli aggiornamenti e vedi gli ultimi video su : Como comprava