Amadeus:giocato bene,ma solo il I tempo

"Al di là dei numeri, ieri sera il Festival è stato vinto da Rula Jebreal". Così il direttore di Rai1,Coletta,parla del monologo della giornalista sulla violenza contro le donne. Cancellato il videomessaggio di Roger Waters?"Nessuna censura,ma rivista la scaletta.Il monologo non aveba bisogno d'introduzione". Felice per com'è andata la prima serata,dice:"Abbiamoil primo,ma èil primo di 5" Stasera puntata del Festival dedicata a Fabrizio Frizzi. Oggi avrebbe compiuto 62 anni. Lungo applauso in sala stampa.(Di mercoledì 5 febbraio 2020)