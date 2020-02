Telegram o Telegram X? Quale scegliere e perché: confronto video (Di martedì 4 febbraio 2020) Quale scegliere e usare fra Telegram e Telegram X? Li abbiamo messi a confronto in video per spiegarvi differenze e similitudini. L'articolo Telegram o Telegram X? Quale scegliere e perché: confronto video proviene da TuttoAndroid. tuttoandroid

ManlioDS : Non hai FB e preferisci divulgare informazioni alla 'vecchia maniera'? Nessun problema. Seguimi su #telegram dirett… - def980 : Il mio negozio: - Penelope48a : RT @Ty_il_nano: - Hai Facebook ? - No - Whatsapp ? - No - Instagram ? - No - Telegram ? - No niente, però se vuoi sono proprio qui di front… -