Scomparsa di Emanuele Arcamone, il messaggio choc: “L’ho ucciso e ho urinato sul cadavere” (Di martedì 4 febbraio 2020) Un uomo si è autoaccusato di aver ucciso e seppellito Emanuele Arcamone, il ragazzo scomparso da Ischia nel 2013, e di averne oltraggiato il cadavere. Il messaggio choc, infarcito di insulti alla famiglia e pubblicato sulla pagina creata per le ricerche, è passato al vaglio delle forze dell’ordine che però non hanno trovato riscontro di quanto scritto. La famiglia: “Oltre alla perdita di nostro figlio anche la cattiveria di uno sconsiderato senza cuore” “L’ho ucciso e gli ho urinato addosso”. Questo messaggio scioccante è stato postato sulla pagina Facebook “Aiutateci a cercare Emanuele Arcamone”, creata dai genitori per le ricerche del giovane universitario scomparso nel 2013 a Ischia (Napoli). Il post, che continua con parole offensive per papà Franco Arcamone, mamma Lucia e tutti i volontari che sull’isola hanno cerato Emanuele, è stato scritto da ... limemagazine.eu

