Sanremo 2020 diretta, torna ancora Tiziano Ferro che canta e abbraccia Rula Jebreal (Di mercoledì 5 febbraio 2020) Sanremo 2020 è ai nastri di partenza. Il palco dell’Ariston è già in fermento per la serata inaugurale del 4 febbraio, che è stata preceduta da alcune indicazioni sul suo sviluppo già nella conferenza stampa dell’ora di pranzo. Amadeus, in compagnia di Rula Jebreal e di Diletta Leotta, ha già svelato alcuni dettagli della prima serata Sanremo 2020: tra questi, la canzone di Jessica Notaro contro la violenza sulle donne (scritta insieme a Ermal Meta) e il video messaggio di Roger Waters, leader dei Pink Floyd, che fa i complimenti allo staff del Festival. Prima serata Sanremo 2020, la diretta Ore 00:50 – Tiziano Ferro abbraccia Rula Jebreal e annuncia che domani canterà con Massimo Ranieri “Perdere l’amore” Ore 00:45 – Tiziano Ferro torna: “Ho sognato Mia Martini che mi dava in prestito la canzone l’altra sera”. Ora però è il turno di cantare la sua ... giornalettismo

MarroneEmma : Manca pochissimo. Ci vediamo martedì! SANREMO 2020 ?? - HuffPostItalia : Sanremo 2020, il monologo di Rula Jebreal: 'Brutalizzata e stuprata, mia madre si è voluta liberare del suo corpo' - repubblica : #Sanremo2020 'Voi donne non dovete avere paura. Non avete nessuna colpa. Mia madre si è suicidata dandosi fuoco pe… -