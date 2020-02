Rula Jebreal e Diletta Leotta: un monologo che commuove e uno di cui avremmo fatto a meno (Di mercoledì 5 febbraio 2020) La giornalista palestinese, dopo le polemiche delle scorse settimane, finalmente sale sul palco col suo monologo contro la violenza sulle donne. Leggera e commossa, parla di sé ma racconta di tutte noi. Diletta Leotta parla della bellezza e di sua nonna, ma non convince affatto. fanpage

domeniconaso : Rula Jebreal potentissima, bellissima, intensa. Non recita, non ha bisogno di recitare perché ha contenuti, perché ha sostanza. #sanremo2020 - pietroraffa : Rula Jebreal avrebbe dovuto aprire #Sanremo2020. L'impatto mediatico sarebbe stato devastante. Il suo monologo è… - MarioManca : Comunque trovo straordinario che Rula Jebreal citi Franco Battiato e Francesco De Gregori per il suo monologo: quan… -