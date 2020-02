Picchia la nonna e le ruba i soldi, 24enne in carcere nel casertano (Di martedì 4 febbraio 2020) Tempo di lettura: 1 minutodi Antonio Pisani Piedimonte Matese (Ce) – Ha Picchiato la nonna di 82 anni rubandole 100 euro dalla camicia. Protagonista un 24enne di Piedimonte Matese (Caserta), che è stato arrestato dai carabinieri per rapina. Il giovane era già agli arresti domiciliari per reati contro la persona. A chiamare il 112 è stata l’anziana donna, che ha riferito di percosse e minacce di morte da parte del nipote; quando i carabinieri sono arrivati a casa della donna, hanno riscontrato i fatti denunciati scoprendo che il 24enne aveva anche sottratto due banconote da 50 euro dalla camicia della nonna; a quel punto i militari lo hanno ammanettato portandolo al carcere di Santa Maria Capua Vetere. L'articolo Picchia la nonna e le ruba i soldi, 24enne in carcere nel casertano proviene da Anteprima24.it. anteprima24

