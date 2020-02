Nesta: «Gattuso e Napoli grande coppia, ci hanno guadagnato entrambi» (Di martedì 4 febbraio 2020) Il tecnico del Frosinone Alessandro Nesta parla del suo ex collega Gattuso, attualmente alla guida del Napoli Intervenuto nel corso dell’evento Italian Sport Awards, il tecnico del Frosinone Alessandro Nesta ha commentato anche l’avventura del suo amico Gattuso al Napoli, e ha parlato del suo ex club, il Milan. Gattuso – «Gattuso al Napoli? grande coppia, ci hanno guadagnato entrambi. Napoli è l’habitat adatto per Rino». MILAN – «Deve rimettere a posto un po’ di cose, i tanti cambi di proprietà con progetti sempre diversi deve rivedere qualcosa per cercare di costruire un futuro. Ibra è il giocatore giusto per il momento del Milan, un parafulmine così sa tenere le responsabilità». Leggi su Calcionews24.com calcionews24

